FOTO | Jadea sceglie ancora Belen Rodriguez

È un binomio vincente, quello tra il brand di lingerie Jadea e la showgirl e modella Belén Rodriguez. La intrigante testimonial interpreta sapientemente il marchio da diversi anni, splendendo in tutte le diverse collezioni e risultando sempre unica e inimitabile.

Per questo, il legame tra Jadea e la Rodriguez continua: al momento, le parti sigillano l’impegno di collaborazione per altri due anni. Sarà un biennio ricco di sensualità e nuovi progetti creativi.

Il legame con la showgirl porta il brand a scegliere, nuovamente, proprio lei come volto delle campagne di underwear e homewear Jadea, da tempo riconosciute e amate nel settore.

Il rapporto di continuità eleva la testimonial a un vero e proprio simbolo di Jadea, perché la frizzante essenza di Belén vive in completa sinergia con tutti i mood del marchio.

Inevitabilmente, Jadea trova in Belén la donna per eccellenza: è lei a rispecchiare quella raffinata ed elegante sensualità, quella sicurezza che il brand vuole regalare a ogni singola cliente in ogni collezione.