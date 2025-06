Nei giorni in cui si svolgeva in Italia la 47a Assemblea Plenaria del CGIE, il MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero), unica forza politica italiana in Parlamento che rappresenta genuinamente gli interessi degli italiani all’estero, ha inviato una delegazione in Sudafrica guidata da Gianni Caione, coordinatore del MAIE per l’Africa e l’Africa Orientale.

Caione ha incontrato il Console Generale di Johannesburg e i rappresentanti delle comunità italiane di Johannesburg e Pretoria. “L’obiettivo – ha dichiarato – è conoscerne la storia, ascoltarne le esigenze e garantire una rappresentanza più efficace dei loro interessi presso lo Stato italiano”.

Gli incontri, svolti presso il Club Italiano di Pretoria e l’Italian Sporting Club di Johannesburg a Bedfordview, hanno consentito un confronto costruttivo con le comunità italiane che operano con successo e determinazione in un contesto non sempre agevole.

Poche settimane prima, durante una missione in Mozambico, Gianni Caione ha avuto modo di conoscere diversi rappresentanti della comunità italiana.

La città di Maputo ospita un nutrito numero di concittadini italiani impegnati in attività imprenditoriali che hanno saputo creare sinergie professionali, sociali e sportive.

Tanti sono i consulenti e i dipendenti che lavorano per aziende come Leonardo ed Eni o per le varie agenzie delle Nazioni Unite. Numerosi sono i religiosi, tra i quali spicca la figura di Padre Beppe, Rettore dell’Istituto Don Bosco, un creativo che guarda alla comunità Italo-Mozambicana tenendo sempre presente gli aspetti migliori.

“La generosità e la disponibilità sono elementi che caratterizzano la comunità italiana in Mozambico, sono queste le parole che costantemente ha ripetuto Padre Beppe”, sottolinea Caione.

Non sono mancati i contatti con esponenti dell’Ambasciata Italiana e con i numerosi amici dell’AICS impegnati in tanti settori.

Gianni Caione ha avuto modo di recarsi a Mahe – Isole Seychelles per incontrare i rappresentanti della comunità italiana, tra cui il Console Onorario Massimiliano Zaccari, la deputy dell’Ambasciata italiana in Kenia che ha giurisdizione sulle Seychelles e tanti concittadini.

Si tratta di una comunità fortemente produttiva impegnata nell’import/export, nel campo turistico e nella ristorazione, con idee molto chiare rispetto alle proprie necessità. A gran voce richiedono un circolo culturale italiano e centri formativi di eccellenza in linea con le esigenze turistiche del territorio.

“Orgoglioso di essere stato accolto dalle diverse comunità italiane Seychelles, Mozambico e Sudafrica, sarò, come rappresentante del MAIE, vicino ai nostri connazionali all’estero e sempre impegnato per il benessere di tutti loro”, ha concluso Gianni Caione, residente ad Addis Abeba-Etiopia.