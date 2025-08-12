Grande successo per il IV Congresso MAIE Mar del Plata e Costa atlantica, tenutosi lo scorso sabato 9 agosto nella denominata “città felice” della Repubblica Argentina.

Oltre duecento “italo-marplatenses” tra italiani all’estero e italo-discendenti, la maggioranza delegati di ogni angolo della circoscrizione, hanno partecipato all’incontro. Forte la presenza dei rappresentanti delle associazioni italiane locali.

Dal Brasile, per l’occasione, è arrivata Luciana Laspro, coordinatrice MAIE in terra brasiliana, già candidata al Senato per il Movimento in occasione delle ultime elezioni politiche.

Tra gli altri nomi presenti che vale la pena di menzionare, Dario Signorini, presidente del Comites di Buenos Aires; Jorge Sereni, coordinatore MAIE CABA e vicepresidente Fediba; Maru Serrano, presidente Intercomites Argentina; Gerardo Pinto, CGIE e Coordinatore MAIE Lomas de Zamorra.

E poi Carlos Malacalza, presidente Feditalia, Mariano Gazzola, Coordinatore MAIE America Latina e vicepresidente CGIE America Latina; Marcela del Prete, presidente della Federazione delle associazioni italiane di Mar del Plata; Maria Nicolasa Sparisci, presidente Comites Rosario. Presenti, inoltre, tutti i membri MAIE del Comites locale.

Molto soddisfatti gli organizzatori: “Sono arrivati italiani da quindici diverse località della provincia di Mar del Plata – dichiara Marcelo Carrara, coordinatore MAIE MdP -, abbiamo lavorato tutti insieme analizzando temi di fondamentale importanza per gli italiani nel mondo. A cominciare dalla nuova e infame legge di cittadinanza voluta dal ministro degli Esteri Tajani, una norma che limita fortemente lo ius sanguinis e uccide l’italianità oltre confine.

Abbiamo poi affrontato l’argomento che riguarda le elezioni di Comites e CGIE: siamo già al lavoro per prepararci a vincere le sfide che verranno.

Si è parlato di nuove generazioni, di possibili intercambi tra Italia e Argentina a livello di sport, cultura, università. E poi – conclude Carrara – abbiamo già fissato la data del primo congresso MAIE mondiale dedicato ai giovani, che si terrà tra un anno proprio a Mar del Plata”.

A presiedere il Congresso il presidente del MAIE, Ricardo Merlo, accompagnato dall’On. Franco Tirelli, che ha illustrato tutti i dettagli della nuova legge sulla cittadinanza italiana e di altre iniziative legislative che il MAIE sta portando avanti in Parlamento.

Tra i presenti, anche Antonio Iachini, coordinatore MAIE Americhe: “Non capiamo come la classe dirigente italiana sia così miope da non vedere il potenziale che esiste negli italiani nel mondo – soprattutto in quelli che vivono nelle Americhe -, per l’Italia e per gli italiani tutti”.

“Noi italiani all’estero – prosegue l’esponente del Movimento Associativo – non smetteremo mai di difendere l’Italia, perché così ci hanno insegnato i nostri genitori, i nostri nonni. Chiediamo all’Italia – conclude Iachini – di reagire, di guardare avanti, di capire che il futuro è nell’italianità presente nelle Americhe, quell’italianità sviluppatasi nel corso dei decenni grazie ai nostri predecessori”.