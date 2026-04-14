L’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha partecipato all’inaugurazione della “Settimana dell’Italia’’ che promuoverà prodotti di eccellenza dell’agroalimentare italiano presso i punti vendita di Carrefour in Spagna.

L’evento di inaugurazione presso Alcobendas (Madrid), realizzato con il supporto dell’Ambasciata d’Italia e dell’Italian Trade Agency (ITA), ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale, tra cui la Sindaca di Alcobendas, Rocío Alcántara e la Direttrice Esecutiva di Carrefour Spagna, Elodie Perthuisot.

Come ricordato dall’Ambasciatore nel suo discorso inaugurale, il settore agroalimentare “è uno dei pilastri strategici della relazione economica tra Italia e Spagna. La crescente domanda nel mercato spagnolo ed il riconoscimento internazionale della gastronomia italiana creano un contesto estremamente favorevole per l’attrattività del Made in Italy e le esportazioni nel settore”.

L’iniziativa rappresenta infatti una possibilità concreta per le imprese ed i fornitori italiani di presentare le proprie eccellenze e sviluppare nuove relazioni commerciali con la grande distribuzione, favorendo la diffusione della varietà culinaria italiana nei supermercati spagnoli.

“L’Italia non esporta solo prodotti, ma anche qualità, tradizione e innovazione’’, ha sottolineato poi l’Ambasciatore, ricordando che la gastronomia italiana si contraddistingue anche per la sua sostenibilità e tracciabilità, come dimostra il recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio UNESCO.

Il programma ha inoltre incluso uno showcooking di piatti tipici della tradizione gastronomica italiana e ha visto la partecipazione del Coro Italiano in Spagna, guidato dal Direttore Francesco Ercolani, per sottolineare che la “Settimana dell’Italia” si configura non solo come vendita di prodotti, ma anche come piattaforma strategica per la promozione della cultura e dello stile di vita italiani, per il rafforzamento dei legami economici e commerciali tra Spagna e Italia.