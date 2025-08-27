Filippo Guarnieri, 55 anni, noto gelataio veneziano, si trovava in Africa per lavoro, come direttore di produzione e tecnico specialista di un laboratorio centralizzato della catena “PizzaeIce” che conta molti punti vendita sparsi tra Ghana e Costa d’Avorio. E’ stato stroncato da un malore in Ghana.

I familiari, da Chioggia, sono in contatto con le autorità di Accra per l’esito dell’autopsia e con la Farnesina per capire quando e con che modalità si potrà procedere al rimpatrio della salma.

Guarnieri gestiva la gelateria DoFrè a Rosolina Mare ed il suo nome era legato all’invenzione del gelato al prosecco con cui aveva vinto la coppa Europa alla Fiera del gelato a Berlino, imponendosi su centinaia di colleghi.

Nel 2016 e 2017 aveva gestito la docenza di gelateria artigianale di una importante realtà accademica italiana di Roma e poi aveva iniziato collaborazioni con noti marchi del settore alimentare.