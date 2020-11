FARNESINA | Belloni: “La diplomazia scientifica è un valore aggiunto per l’Italia”

Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, alla Conferenza degli addetti scientifici al ministero ha detto: “L’attuale crisi legata alla pandemia di Covid-19 ci sta facendo comprendere quanto sia fondamentale l’investimento nella ricerca e nella scienza per fronteggiare le sfide globali”.

“La rete dei nostri diplomatici ha un valore aggiunto, quello di esserci in una relazione tra estero e Casa centrale, Roma, e viceversa che e’ un unicum nella misura in cui riusciamo a fare sistema e integrare le nostre attività”, ha sottolineato Belloni.

“Per noi e’ fondamentale un approccio integrato. Il ministero degli Esteri si pone quale facilitatore nel processo di internazionalizzazione del sistema italiano di ricerca e innovazione. L’obiettivo comune della diplomazia scientifica e’ affermare all’estero il valore della nostra rete scientifica, favorire il dialogo, e sostenere la competitivita’ delle nostre imprese del settore”, ha aggiunto l’ambasciatore.

E’ cominciata oggi, in formato digitale, l’annuale Conferenza degli addetti scientifici, dal titolo ‘Diplomazia scientifica e promozione integrata’. La conferenza è stata aperta dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e dagli interventi del ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, della ministra dell’Innovazione tecnologica e della Digitalizzazione, Paola Pisano, e del segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni.

A seguire, le cerimonie di consegna dei Premi Farnesina 2020, Italian Bilateral Scientific Cooperation Award e L’innovazione che parla italiano, e un panel dal titolo ‘Il ruolo della ricerca e dell’innovazione quale volano per la competitività del Sistema Italia: la Diplomazia scientifica, il ruolo degli Addetti Scientifici e gli strumenti a disposizione’, introdotto dal direttore generale per la promozione del Sistema Paese del Maeci, Lorenzo Angeloni, moderato dall’autore e conduttore televisivo, Federico Taddia, con la partecipazione del consigliere scientifico MNST Leonardo da Vinci Barbara Gallavotti, della direttrice One Health della University of Florida Ilaria Capua, dell’astronauta Luca Parmitano, del presidente AISUK Antonio Guarino, del senior vice presidente Avio Spa Angelo Fontana e del fisico teorico e saggista Carlo Rovelli.