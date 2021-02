Export, Nissoli (Fi): “Messico target importante per l’Italia”

“Ho partecipato, ieri, ad un interessante incontro telematico fra imprese italiane ed omologhe messicane nel settore cosmetico, estetico e dell’igiene personale – Primo Incontro Virtuale di Lavoro dell’Industria Cosmetica Italia-Messico. Un’iniziativa nata da una idea di un connazionale residente all’estero, Patrizio Baroni, nel suo ruolo di vicepresidente onorario e consigliere della Camera di Commercio (Canaco Servytur) messicana della città dove vive in Messico, Playa del Carmen. L’incontro, al quale ho portato il mio saluto, è stato di grande interesse ed inclusivo mettendo in rete i vari attori e realtà presenti nel settore, sia in Italia che in Messico”. Lo ha dichiarato Fucsia Nissoli, deputata di Forza Italia eletta in Nord e Centro America e residente negli States.

“Un incontro – prosegue l’azzurra – teso a sostenere i processi di internazionalizzazione che, come ho detto nel mio intervento, in una prospettiva win-win riesce a promuovere il frutto della nostra capacità imprenditoriale e far conoscere il vero Made in Italy! Ritengo che sia ancora più importante lavorare in questa direzione in un momento di crisi come questo, ponendo al centro le piccole e medie imprese e facendo perno sulla presenza della nostra Comunità all’estero. In tal modo sapremo costruire un Sistema Italia veramente sinergico e in grado di guardare al futuro nella prospettiva del bene comune. Auspico, quindi, che vengano promosse altre iniziative di questo genere per creare le condizioni di una ripresa economica che tutti vogliamo”.