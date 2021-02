Venezuela, Panama ritira credenziali a ambasciatrice Guaido

La decisione è stata presa l'8 gennaio ma è stata annunciata solo giovedì 4 febbraio. Si deve rilevare che la decisione di Panama e' conosciuta una settimana dopo che la Repubblica Dominicana ha annunciato di non riconoscere piu' Guaido come presidente ad interim del Venezuela

Il ministero degli Esteri di Panama ha diffuso nelle scorse ore una circolare indirizzata a tutte le rappresentanze diplomatiche accreditate presso il governo panamense indicando che l’8 gennaio scorso “e’ stato chiesto alla signora Fabiola Zavarce la restituzione formale delle credenziali che l’accreditavano come ambasciatrice della Repubblica bolivariana del Venezuela”.

Senza segnalare esplicitamente che si tratta della persona designata in questo incarico dal leader dell’opposizione Juan Guaido, la nota sottolinea che “il ministero degli Esteri priva in questo modo di effetto la nota circolare del 21 marzo 2019 in cui l’allora presidente Juan Carlos Varela rendeva noto di aver accettato le lettere credenziali di Zavarce quale unica ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria del Venezuela a Panama”.

Si deve rilevare che la decisione di Panama e’ conosciuta una settimana dopo che la Repubblica Dominicana ha annunciato di non riconoscere piu’ Guaido come presidente ad interim del Venezuela.