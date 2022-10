EXPO 2030 | Di Santo (inviato speciale della Farnesina) in Perù, el Salvador e Costa Rica

L’inviato speciale della Farnesina per promuovere la candidatura di Roma come sede dell’Expo2030 in America Latina, Donato di Santo è di nuovo in missione nel continente, questa volta in Perù, El Salvador e Costa Rica.

La sua visita a Lima è coincisa con la 52ª sessione ordinaria dell’assemblea dell’Organizzazione degli Stati Americani (OEA), che ha permesso a di Santo di scambiare un saluto con il Segretario Generale dell’OEA, Luis Almagro, e di conversare con l’ambasciatore permanente che l’Italia ha presso l’organizzazione, Simone Turchetta.

Ad accompagnare lo ‘Special Ambassador’ c’è il direttore per l’America Latina della Farnesina, Michele Pala, con cui di Santo ha incontrato funzionari del governo peruviano e rappresentanti della comunità italiana nel paese. Gli appuntamenti previsti per i prossimi giorni lo porteranno in Centroamerica, dove incontrerà i funzionari di El Salvador e Costa Rica. Si tratta della quarta missione dell’ex segretario generale dell’Iila ed ex sottosegretario agli Esteri, nell’incarico che gli è stato assegnato dal Comitato Expo lanciato dal Ministero degli Esteri e il Comune di Roma.

Di Santo ha già visitato in questa veste la Colombia, l’Ecuador, Honduras, il Messico, il Panamá, il Paraguay, la Repubblica Dominicana e recentemente l’Uruguay.