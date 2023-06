EUROPEE 2024 | Italiani all’estero, Onori (M5S): “Consentire voto all’estero anche nei Paesi extra UE”

“Il Movimento 5 Stelle ha depositato alla Camera un’interrogazione a mia prima firma ai ministri dell’Interno e degli Esteri sulle difficoltà di voto per gli italiani residenti in Paesi extra-Ue alle prossime elezioni europee. In base alla normativa vigente, infatti, questi potranno esercitare il loro diritto al voto solamente se torneranno in Italia: non è prevista per loro nessuna possibilità di votare presso l’ambasciata o il consolato italiano. Possibilità che invece è riconosciuta per i cittadini elettori di altri Paesi membri dell’Ue. Chiediamo quindi a Piantedosi e Tajani di attivarsi per risolvere questo problema, intervenendo sulla normativa che disciplina questa materia, che sono la legge 24 gennaio 1979 n. 18 e il decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408. Chiediamo in sostanza al Governo di non penalizzare i nostri concittadini rispetto ai cittadini europei che il prossimo anno saranno chiamati a rinnovare il Parlamento europeo”. Lo dichiara la deputata Federica Onori, capogruppo M5S nella Commissione Esteri di Montecitorio.