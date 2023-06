AFFITTI BREVI | Santanchè: “A luglio avremo il testo base condiviso”

"Per noi la proprietà privata è sacra, e se fino a due appartamenti è un modo delle famiglie per arrotondare, e avrà la cedolare secca ed è giusto, da tre appartamenti in su è un'impresa e quindi stesso mercato, stesse regole”

“Per luglio avremo il testo base condiviso”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè durante il suo intervento alla 20esima edizione di Futuro Direzione Nord presso la Fondazione Stelline a Milano, iniziativa organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete e all’Associazione ITALIASTATODIDIRITTO con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano.

“Il tema è difficile e complicato, quindi ho voluto ascoltare associazioni, assessori e sindaci delle città metropolitane, compreso il sindaco Sala e abbiamo trovato dei punti che hanno il 90% di condivisione – spiega la ministra – Oggi ogni Regione ha il suo Codice identificativo, abbiamo deciso invece di farlo a livello nazionale, crediamo che sia giusto sia uguale dal Trentino alla Sicilia. In questo codice identificativo si potrà dire quante persone possono stare in quell’appartamento, questo per tutelare i nostri turisti”.

Oltre al fatto poi che “gli appartamenti devono essere a norma”, sulla tassazione la ministra precisa che: “Per noi la proprietà privata è sacra, e se fino a due appartamenti è un modo delle famiglie per arrotondare, e avrà la cedolare secca ed è giusto, da tre appartamenti in su è un’impresa e quindi stesso mercato, stesse regole. Stiamo andando in questa direzione. Stiamo ragionando sulle due o tre notti e più ci penso più credo che questo non sia il miglior modo. Che ci sia un far west che andremo a breve a regolamentare è certo, ma non si deve criminalizzare. Questo problema c’è da tanto tempo, ora con il governo Meloni se ne sono accorti tutti; ma prima cosa si è fatto per tutto questo?”.