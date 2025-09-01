Il libro che descrive il clima sulla Terra e prevede quale sarà il nostro futuro ha iniziato a prendere forma. L’Ipcc, il Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (l’organismo delle Nazioni Unite che studia il riscaldamento del pianeta) ha scelto i suoi autori.

Erika Coppola, fisica di 52 anni di origine abruzzese, sarà — unica italiana del team — coordinatrice di uno dei capitoli.

«Spiegheremo come il clima cambierà in tutte le regioni del mondo. Sappiamo che gli effetti del riscaldamento non sono ovunque gli stessi.

Il Mediterraneo per esempio sarà probabilmente una delle regioni più colpite da fenomeni di siccità e altri eventi estremi. Altrove gli effetti potrebbero essere diversi” spiega a Repubblica la ricercatrice del Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam (Ictp) di Trieste.

“Sono stata scelta – aggiunge – come coordinatrice di un capitolo del prossimo rapporto sul clima dell’Ipcc, che sarà pronto probabilmente a fine 2028. Con me ci sono una collega colombiana e uno del Sudafrica. Insieme coordineremo un gruppo di autori.

Veniamo scelti in modo che tutti i paesi del mondo siano rappresentati in modo equo. Su 3.771 scienziati candidati, siamo stati selezionati in 664 da 111 paesi diversi. Il primo requisito è il curriculum scientifico, oltre ovviamente a non avere conflitti di interessi”.