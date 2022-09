ELEZIONI | Ungaro (IV) non riconquista il seggio: “E’ stato un onore poter servire la Repubblica”

Massimo Ungaro è entrato in Parlamento per la prima volta nel 2018, quando è stato eletto deputato con il Pd nella ripartizione estera Europa. Passato con Matteo Renzi nel corso della legislatura, Ungaro alle recenti Politiche si è candidato, sempre in Europa, con la lista Azione-Italia Viva, ma questa volta non ce l’ha fatta a conquistare un seggio nel Palazzo.

In una nota Ungaro dichiara: “In Europa come lista Azione-Italia Viva abbiamo conseguito un ottimo risultato, ma non sufficiente per conseguire un seggio, anche se di poco! Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai nuovi eletti: Toni Ricciardi, Simone Billi e Federica Onori”.

“Un grande grazie ai 8916 cittadini che mi hanno dato la loro preferenza e ai 50 mila elettori che hanno sostenuto la nostra proposta (quasi il 9% in Europa, tra cui il 12% nel Regno Unito, il 10% in Svizzera, oltre il 12% in Olanda, Svezia, Portogallo e Lussemburgo). E’ stato un grande onore servire la Repubblica rappresentando in Parlamento gli italiani d’Europa in questi ultimi 4 anni e mezzo. Non perdiamoci di vista”, conclude.