Prepararsi all’inverno significa rigenerare corpo, mente e pelle, creando le giuste difese contro freddo e stress.

Con questa filosofia nasce “Rinascita Alpina”, il nuovo pacchetto benessere di 3 giorni firmato Dolomiti Wellness Hotel Fanes, 5* di San Cassiano, in Alta Badia, che unisce trattamenti personalizzati, cucina salutare e attività nella natura delle Dolomiti.

UN’ESPERIENZA DI BENESSERE SU MISURA

Il cuore di questa esperienza è la Fanes Spa by Caveau Beauté, dove il benessere diventa un’arte personalizzata.

Sotto la guida della SPA Manager Ingrid Crazzolara, ogni percorso inizia con una consulenza personalizzata e un check-up della pelle, per studiare i rituali più adatti a ogni singolo ospite. Tra i trattamenti proposti, realizzati con i prodotti brevettati Caveau Beauté:

• TRATTAMENTO RELAX REM: massaggio unico ed esclusivo ispirato alle più antiche tecniche olistiche e bionaturali, con rituali di pennelli, principi attivi e tecnologie funzionali, un medley di 10 oli preziosi, tra cui l’olio di Tsubaki, che trattano la parte più superficiale, fino agli strati più profondi della pelle per eliminare tutte le tensioni e lo stress accumulato. 55 Minuti € 160,00

• CAVEAU FUSION RELAX NUTRIENTE TOTAL BODY: un massaggio avvolgente con burri caldi che scioglie le tensioni più profonde, nutrendo la pelle in modo intenso. Il delicato Gommage al burro elimina le cellule morte, mentre il rilassante massaggio al cuoio capelluto riequilibra il cuoio capelluto e i capelli. Con il massaggio e il Fusion dei burri caldi sul corpo si avrà un’esperienza unica di benessere psico-fisico e olfattivo. 55 minuti € 155,00

• ABSOLUT: Trattamento intensivo Viso e Collo con bendaggio a freddo dagli effetti liftante, rimpolpante, nutriente, idratante e rigenerante. Il connubio tra i prodotti Caveau Beauté e il protocollo di massaggio Technique Absolut, permette di riossigenare la pelle e di donarle un aspetto luminoso e duraturo. 60 minuti € 205,00

• TRATTAMENTO VITA UOMO: un rituale rigenerante completo, specifico per l’uomo, che combatte tensioni, gonfiori e fastidi muscolari, con massaggio decontratturante e olio fitoterapico per la cura e il benessere totale del corpo. I prodotti a veicolazione transdermica, brevettati Caveau, studiati per il viso e cuoio capelluto rallenteranno il processo di ageing, rimpolpando e liftando le rughe del viso con effetto immediato. 80 Minuti € 190,00

IL BENESSERE CONTINUA ANCHE A TAVOLA: DALLA COLAZIONE “VITAL” ALLA CENA GOURMET

La giornata inizia con una colazione che è un vero e proprio inno al benessere e alla genuinità. Il latte, appena munto e le uova freschissime provengono direttamente dal maso Lüch da Pcëi, la fattoria di proprietà della famiglia Cazzolara, che incarna un modello di agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

La sera, il menù salutare e creativo dello Chef Samuele Vegher accompagna gli ospiti in un viaggio culinario tra tradizione alpina e ricerca contemporanea: piatti leggeri, nutrienti ed equilibrati, realizzati con ingredienti provenienti da piccoli produttori locali e sempre nel rispetto della sostenibilità.

RELAX A 360° E AVVENTURA IN QUOTA

Oltre ai trattamenti spa e alla cucina sana, il pacchetto include attività che connettono gli ospiti con la natura circostante, come un’escursione all’alba con colazione in quota e sessioni di acquagym, pilates e Aufguss, il rituale della gettata di vapore che purifica corpo e mente.

I 5.000 mq di area wellness offrono piscine riscaldate, tra cui la spettacolare Sky Pool adults only di 25 metri con vista panoramica sulle Dolomiti, diverse saune, tra cui la straordinaria sauna “Elements” che ruota su sé stessa e una vasca salina idromassaggio. Tutto pensato per offrire un’esperienza di benessere totale.

Il pacchetto “Rinascita Alpina” comprende 2 notti e 3 giorni ed è disponibile a partire da € 454,00 a persona (pensione benessere inclusa, trattamenti esclusi). Per chi sceglie il pacchetto completo è previsto uno sconto del 10% sui trattamenti.