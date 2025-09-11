Il Gin del Cardinale Tabai ha lanciato la collezione Cassetta Oro, una selezione di tre gin premium che rappresentano l’eccellenza della distillazione artigianale italiana.

La gamma comprende Ice Green Premium, Pinot Mugo e Dry Premium, ognuno caratterizzato da un profilo aromatico distintivo e presentato in un’elegante confezione dorata.

I tre distillati, tutti a 40° e in formato da 70 cl, nascono da un processo di distillazione artigianale che utilizza bacche di ginepro selezionate e alcool di alta qualità.

Ogni variante è stata sviluppata per soddisfare le diverse preferenze degli appassionati di gin, mantenendo sempre gli elevati standard qualitativi che contraddistinguono il marchio.

Le tre interpretazioni dell’arte distillatoria

Il Gin del Cardinale Ice Green Premium rappresenta la versione più fresca della collezione, con botaniche che includono ginepro e delicate note verdi che richiamano le piante aromatiche fresche. Il profilo risulta leggero ma sofisticato, ideale per chi cerca un gin dalla personalità vivace.

Il Pinot Mugo costituisce la proposta più distintiva, caratterizzato dall’utilizzo del pino mugo come botanica principale. Questa scelta conferisce al distillato note balsamiche e leggermente resinose che evocano i paesaggi montani, creando un gin ricco e avvolgente che si distingue nel panorama dei distillati premium.

Il Dry Premium rappresenta l’interpretazione più classica, esprimendo la purezza del ginepro attraverso un gusto asciutto ed elegante. Il retrogusto fine e persistente lo rende particolarmente apprezzato dagli intenditori che preferiscono distillati dal sapore pulito e secco.

Il packaging di lusso per celebrare l’eccellenza del Made in Italy

La collezione Cassetta Oro si distingue anche per la confezione: ogni bottiglia è presentata in un’elegante cassetta in legno dorato che sottolinea l’esclusività del distillato.

La scelta del packaging riflette l’attenzione del marchio per ogni dettaglio, dalla produzione alla presentazione finale.

Il lancio della collezione conferma l’impegno di Gin del Cardinale Tabai nel valorizzare la tradizione distillatoria italiana attraverso prodotti innovativi che uniscono ricerca qualitativa e rispetto per le materie prime del territorio.

Le caratteristiche del Gin del Cardinale Tabai Cassetta Oro

• Volume: 70 cl

• Gradazione alcolica: 40°

• Colore: Trasparente, limpido

• Metodo di produzione: Distillazione artigianale con infusione di bacche di ginepro e alcool di alta qualità

• Confezione: Elegante cassetta in legno dorato, che ne sottolinea l’esclusività

• Profilo aromatico: Le note predominanti del gin sono quelle balsamiche e aromatiche del pino mugo, accompagnate da un accenno delicato di ginepro e altre botaniche selezionate.