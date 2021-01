DA SANTO DOMINGO | Vuoi svernare ai Caraibi? Ecco alcuni preziosi consigli

Tra le altre cose, verificare la fattibilitá di poter ottenere un'autorizzazione a poter rimanere in Rep. Dominicana oltre i 60 giorni inizialmente consentiti (30 giorni di base + 30 con eventuale pagamento imposte in uscita)

Ritengo che il primo gran vantaggio di visitare la Repubblica Dominicana durante i mesi invernali sia l’ottimo clima. Altri fattori sono ancor piú soggettivi ed andrebbero analizzati in base alle risorse economiche a disposizione ed i gusti personali.

Personalmente, in caso di viaggio in Rep. Dominicana (senza finalitá di residenza) consiglio:

1) Munirsi di assicurazione medica privata

2) Verificare la fattibilitá di poter ottenere un’autorizzazione a poter rimanere in Rep. Dominicana oltre i 60 giorni inizialmente consentiti (30 giorni di base + 30 con eventuale pagamento imposte in uscita).

Tale autorizzazione puó essere di massimo 120 giorni, previa richiesta da fare on line. C’é chi rimane in Rep. Dominicana per piú tempo, senza regolarizzare il proprio status migratorio…. peró io personalmente lo sconsiglio.

3) Scegliere accuratamente la localitá e la struttura dove si vorrebbe rimanere, prestando particolare attenzione a servizi in generale, strutture sanitarie e sicurezza.