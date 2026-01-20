A partire dal primo di giugno di quest’anno, 2026, i cittadini italiani residenti all’estero potranno richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) anche presso i Comuni italiani.
Con l’approvazione definitiva anche da parte del Senato del provvedimento sui servizi ai cittadini AIRE, diventa finalmente realtà una norma che tanti connazionali attendevano da tempo.
Dunque presto anche i cittadini italiani residenti all’estero regolarmente iscritti all’AIRE potranno richiedere la CIE quando si troveranno in Italia, magari per motivi di lavoro o per trascorrere nello Stivale una vacanza.
In vista dell’imminente scadenza del 3 agosto 2026, a partire dalla quale sarà obbligatorio, secondo le norme UE, avere un documento biometrico, questo provvedimento assume ancora maggiore valore.