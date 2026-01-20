Macfrut e la Repubblica Dominicana rafforzano la loro collaborazione nel settore agricolo e agroindustriale con la firma di un accordo triennale siglato nei giorni scorsi a Santo Domingo. L’intesa è stata sottoscritta tra Macfrut, il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero dell’Industria e Commercio della Repubblica Dominicana, in occasione di una missione istituzionale che ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo politico, diplomatico ed economico dei due Paesi, a conferma del ruolo strategico della fiera internazionale per lo sviluppo della filiera agroindustriale dominicana.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il ministro dell’Agricoltura Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, il ministro dell’Industria e Commercio Eduardo Sanz Lovatón, l’ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia Rafael A. Lantigua Ciriaco, l’ambasciatore italiano nella Repubblica Dominicana Stefano Queriolo Palma e Ada Hernández Rivero, rappresentante permanente della Repubblica Dominicana presso FAO, FIDA e PMA. Per Macfrut hanno partecipato Enrico Turoni, consigliere di Cesena Fiera, Chiara Campanini, International Account Manager, e Lina Valeza Martez, Regional Manager per la Repubblica Dominicana.

L’accordo prevede un supporto tecnico-scientifico da parte di Macfrut, che metterà a disposizione il proprio know-how di settore, promuovendo visite tecniche e missioni presso aziende italiane, con particolare attenzione alle tecnologie applicate all’agricoltura e all’agroindustria. Un percorso pensato per favorire l’innovazione, la crescita delle competenze e il rafforzamento delle relazioni commerciali internazionali.

Contestualmente è stata definita la partecipazione della Repubblica Dominicana a Macfrut 2026, in programma dal 21 al 23 aprile al Rimini Expo Centre. Il Paese caraibico sarà presente con uno stand di 400 metri quadrati che ospiterà istituzioni, buyer, imprese esportatrici e produttori, con un focus sui prodotti simbolo come avocado e mango, ma anche su ananas, banane e ortofrutticoli trasformati. In vista dell’evento fieristico, durante la missione si sono svolti incontri con oltre 110 aziende del settore, organizzati in collaborazione con la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), e un evento con ProDominicana, l’ente che supporta l’internazionalizzazione delle imprese locali. In entrambe le occasioni Enrico Turoni e Chiara Campanini hanno illustrato i pilastri dell’edizione 2026 di Macfrut.

«La Repubblica Dominicana partecipa da tempo a Macfrut e con questo accordo amplia ulteriormente la propria presenza in fiera, riconoscendone il valore strategico per lo sviluppo del sistema agroindustriale nazionale», ha spiegato Enrico Turoni. «Parliamo di un Paese con una produzione di frutta tropicale di primo piano: circa 1 milione di tonnellate di avocado, con un export di 97 milioni di dollari, e numeri significativi anche per il mango, con 92mila tonnellate prodotte e un export di 9,7 milioni di dollari. Due prodotti che saranno protagonisti di Macfrut 2026, al centro di iniziative di business, focus tematici, networking e degustazioni».

L’accordo segna così un ulteriore passo avanti nella cooperazione internazionale in ambito agricolo, consolidando il ruolo di Macfrut come piattaforma di riferimento per lo sviluppo e la promozione della filiera ortofrutticola a livello globale.