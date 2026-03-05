Proseguono le operazioni di rientro dei cittadini italiani rimasti bloccati nella regione a causa del conflitto in corso in Medio Oriente. Il Ministero degli Affari Esteri ha facilitato l’organizzazione di nuovi voli charter in partenza da Mascate, in Oman, e da Malé, capitale delle Maldive.
Secondo i dati aggiornati diffusi dalla Farnesina, nell’area risultano attualmente presenti circa 8.900 turisti italiani: 92 in Bahrein, 948 in Qatar, 6.536 negli Emirati Arabi Uniti e 1.386 in Oman.
Nella giornata di oggi sono previsti due voli da Mascate diretti all’aeroporto di Roma Fiumicino, con a bordo complessivamente circa 350 connazionali.
È inoltre programmata la partenza da Malé di due ulteriori voli, diretti rispettivamente a Fiumicino e Malpensa, facilitati dal Ministero degli Esteri, con circa 60 passeggeri, in gran parte persone fragili.
Queste operazioni si aggiungono ai voli commerciali organizzati autonomamente dalle compagnie aeree, attivati per favorire il rientro degli oltre 6.000 turisti italiani presenti tra Thailandia e Maldive.
La Farnesina invita con insistenza tutti i connazionali che si trovano nella regione del Medio Oriente a registrarsi sull’app “Viaggiare Sicuri” o sul sito www.dovesiamonelmondo.it, strumenti che permettono di ricevere aggiornamenti in tempo reale sugli sviluppi della situazione e sulle modalità di assistenza.
Solo i cittadini registrati sui portali del Ministero, ricorda la nota, possono ricevere le comunicazioni ufficiali dell’Unità di Crisi, delle Ambasciate e dei Consolati di riferimento.