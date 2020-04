CORONAVIRUS | Salvini: “Mangiare, bere, vestire italiano per aiutare l’Italia a rialzarsi” [VIDEO]

“Spero che quest’estate almeno qualche giorno sia concesso”, prosegue Salvini che guarda anche alle conseguenze del ‘lockdown’ sui mercati: “Basta essere umiliati da insulti e ricatti dell’Olanda, di Bruxelles, dell’Ue. Siamo italiani e orgogliosi di esserlo. Faremo tutte le pressioni del mondo sul governo per tutti gli italiani che non vedono l’ora di tornare a lavorare, facendo in modo che tutti siano garantiti e si possa ripartire il prima possibile. Martedi’ riaprono i negozi in Austria, ripartono in Germania, molti in Polonia, in Svizzera, in Turchia e molte di quelle azienda gia’ stanno facendo concorrenza sleale agli italiani. Basta”. Un’esperienze “che sia di lezione: non aspettiamo aiuti e fratellanza che non arriveranno mai da Berlino, da Amsterdam, da Bruxelles. E questo significa essere realisti”.

Salvini poi si rivolge anche a chi “pensa di risolvere a suon di nuove tasse” e dice che “qualcuno evidentemente non conosce la vita vera, i negozi, le botteghe, le fabbriche”. “C’e’ chi chiede una patrimoniale sui risparmi in banca, su chi ha belle case. Noi – anticipa il leader della Lega – saremo un argine a qualsiasi tassa o follia che metta mano nei risparmi degli italiani”.