CORONAVIRUS | Di Maio: “Stiamo facendo un lavoro eccellente, abbiamo medici e scienziati tra i migliori al mondo” [VIDEO]

“Con il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e con tutti gli altri ministri – aggiunge Di Maio – il 3 marzo riuniremo tutte le imprese d’Italia al ministero degli Affari esteri: abbiamo 300 milioni di euro per il piano straordinario per il made in Italy solo nel 2020 e altri 350 milioni di euro che approviamo stasera in Consiglio dei ministri per il fondo Sace-Simest che significa dare garanzia alle imprese quando portano i loro prodotti all’estero”.