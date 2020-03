FOTO | Italiani all’estero, Francesca Alderisi (FI) a Città del Messico visita la collettività italiana

Continuano gli incontri nelle comunità italiane all’estero per la senatrice Francesca Alderisi (FI), eletta in Nord e Centro America, che si è recata a Città del Messico per la sua prima visita alla collettività locale.

La serie di appuntamenti nella Capitale è iniziata dall’Ambasciata d’Italia in Messico, dove ieri mattina l’eletta all’estero ha incontrato l’Ambasciatore Luigi De Chiara, insediatosi lo scorso ottobre, Marco Marica, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Flavio Sereni, Capo Ufficio commerciale, Giovanni Luca Atena, Direttore dell’ICE, Consigliere Simone Landini, vicario dell’Ambasciatore Giovanna Mariotto, Capo Cancelleria consolare, Emilia Giorgetti, Addetta Scientifica.

«Si tratta di un viaggio programmato da tempo che ho intrapreso con ancor più senso di responsabilità nel delicato momento che sta vivendo il nostro Paese a causa dell’attuale emergenza sanitaria», ha dichiarato la sen. Alderisi.