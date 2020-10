CORONAVIRUS | 4.458 nuovi casi in un giorno, il Covid19 torna a far paura anche in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 4.458 nuovi casi di Covid-19. Il virus continua a galoppare veloce, non solo in America Latina, non soltanto negli Usa e nei diversi Paesi europei, ma anche qui da noi, nello Stivale.

Erano stati 3.678 (differenza rispetto al giorno precedente +780) i nuovi casi ieri. Un incremento che porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 338.398.

Secondo il bollettino giornaliero elaborato dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale, oggi si registrano inoltre 22 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 36.083.

Il totale degli attualmente positivi è di 65.952, di questi 3.925 sono ricoverati con sintomi, 358 sono in terapia intensiva (ieri erano 337, differenza +21) e 61.669 in isolamento domiciliare.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 128.098 (differenza rispetto a ieri +2.784), per un totale di 12.197.500.

Ci si avvicina pericolosamente alla soglia psicologia dei 5mila contagi al giorno. Di questo passo le misure restrittive e di contenimento del virus varate dal governo potrebbero non essere più abbastanza; se il numero di casi dovesse continuare a crescere con questa velocità, nessuno potrebbe escludere un nuovo lockdown.