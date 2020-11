CORONAVIRUS | 23.232 nuovi contagi, 853 morti nelle ultime 24 ore

Sono sostanzialmente stabili i nuovi contagi di Coronavirus in Italia. Sono infatti 23.232 quelli registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 22.930), per un totale di 1.455.022 da inizio emergenza. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano sull’emergenza Coronavirus, diffuso dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanita’.

Brusco balzo in avanti dei decessi, con 853 morti nelle ultime 24 ore a fronte dei 630 di ieri. Il totale delle vittime sale cosi’ a 51.306. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 188.659 (ieri erano stati 148.945), per un totale da inizio epidemia di 20.726.180.

IN SICILIA 1.306 NUOVI CASI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 1.306 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, scoperti grazie a 9.963 tamponi processati. I numeri emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanita’, che registra anche 48 morti e 972 guarigioni nello stesso arco temporale. Al momento il saldo rispetto ai dati di ieri e’ di 286 positivi in piu’ sull’Isola, per un numero complessivo di 38.199. Lieve diminuzione del numero dei pazienti ricoverati in via ordinaria negli ospedali dell’Isola: ieri erano 1.604, oggi 1.601. Stazionario il numero dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva occupati: 243. In isolamento domiciliare 36.355 positivi.

LAZIO

Ad oggi nel Lazio sono 85.796 gli attuali casi positivi al covid-19, di questi 82.090 sono in isolamento domiciliare. Mentre 3.706 persone sono ricoverate, di cui 345 in terapia intensiva. Infine, 2.088 persone sono decedute e 19.606 guarite. In totale sono stati esaminati 107.490 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.