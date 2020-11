SONDAGGIO | Oltre l’80% dei venezuelani vuole che Maduro si dimetta

La maggioranza dei venezuelani e’ a favore delle dimissioni del governo di Nicolas Maduro e la apertura imminente di nuove elezioni presidenziali. E’ quanto si evince dai risultati di sondaggi realizzati da due dei principali istituti di rilevamento del paese, diffusi nei giorni scorsi.

Secondo l’inchiesta realizzata da Datanalisis, ben l’83 per cento dei venezuelani chiederebbe a Maduro di abbandonare il potere e di concedere una nuova chiamata alle urne, risultato analogo all’80 per cento presentato da Consultores 21.

Il primo istituto avverte che il 62 per cento degli intervistati non si schiera ne’ a favore di Maduro ne’ del presidente dell’Assemblea nazionale, il leader oppositore Juan Guaido’. Quest’ultimo continua ad essere il piu’ apprezzato in termini relativi, pur con un modesto 27 per cento di espressioni favorevoli.