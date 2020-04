CORONAVIRUS | 10 regole per organizzare al meglio la colazione in quarantena

In questi giorni particolari in cui si è costretti a restare tutto il giorno in casa, il pasto più importante della giornata si trasforma in un momento cruciale, da vivere in condivisione.

Dagli esperti arrivano le regole per ritrovare la giusta armonia all’interno del contesto famigliare durante la colazione. 10 consigli per ritrovare le energie e affrontare al meglio le attività che si è costretti a svolgere in casa.

L’isolamento in casa ha costretto gli italiani a cambiare le proprie abitudini. È per questo che è necessario adottare delle regole per tenersi in forma ed affrontare la giornata nel modo giusto. In tal senso, per quasi 8 esperti su 10 (79%) la colazione rappresenta il momento chiave della giornata, in particolare per chi lavora o studia a casa. Oltre che fornire l’energia necessaria per affrontare la giornata, la prima colazione viene anche vista come l’occasione per ritrovarsi seduti a tavola con i famigliari, recuperare l’armonia e ricaricarsi in vista degli impegni della giornata. Arriva dagli esperti il decalogo della perfetta colazione per affrontare al meglio la giornata.

È quanto emerge da uno studio condotto da Isola Bio Lab, l’osservatorio che analizza i trend legati al mondo della colazione, analizzando le principali fonti tra testate, magazine e portali specializzati in scienze nutrizionali e coinvolgendo un pool di 30 esperti in scienze della nutrizione.

Eccoli allora i 10 preziosi consigli:

IL DECALOGO DELLA PERFETTA COLAZIONE