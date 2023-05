CONTINUA A CRESCERE IL MAIE IN CENTRO AMERICA | Cacace a Panama: “Il nostro progetto ricevuto con grande entusiasmo in tutta la regione”

Giuseppe Cacace, coordinatore MAIE Centro America, seguendo la regia del vicepresidente MAIE Vincenzo Odoguardi, dopo essere stato in Repubblica Dominicana, Messico e Guatemala, si trova in questi giorni a Panama. L’incontro con la delegazione del Comites locale

Continua il lavoro del MAIE sul territorio, a fianco dei connazionali, per dare loro sostegno e ascolto. Giuseppe Cacace, coordinatore per il Centro America del Movimento Associativo Italiani all’Estero, seguendo la regia del vicepresidente MAIE Vincenzo Odoguardi, dopo essere stato in Repubblica Dominicana, Messico e Guatemala, si trova in questi giorni a Panama. Lì ha incontrato i principali esponenti della comunità italiana locale e i rappresentanti delle associazioni italiane che operano nel Paese dell’America Centrale.

Cacace si è riunito anche con una delegazione del Comites di Panama: presenti, tra gli altri, la presidente, Maria Tallarico, e il vicepresidente, Giorgio Tricarico: “Un’occasione per scambiarsi idee e strategie per il bene delle comunità italiane all’estero”, ha dichiarato Cacace, sottolineando l’importanza di evitare le controversie politiche e di concentrarsi sull’aiuto alle comunità italiane che ne hanno bisogno. “Come MAIE noi pensiamo prima di tutto ai connazionali più deboli e bisognosi”, ha evidenziato.

I rappresentanti del Comites di Panama hanno messo l’accento sull’importanza di lavorare insieme per rappresentare al meglio le comunità italiane nel mondo e per promuovere la cultura e la lingua italiana. Infine, Il vicepresidente Giorgio Tricarico ha sottolineato l’importanza di far conoscere meglio il ruolo dei Comites e di lavorare per creare una comunità italiana forte e attiva.