CONCERTI | Al via il 25 aprile la stagione dell’Arena di Verona: si comincia con Zucchero

La stagione dell’Arena di Verona prende il via ufficialmente il 25 aprile con un concerto di Zucchero, che aprira’ una stagione straordinaria con ben 14 concerti e oltre 142.000 biglietti gia’ venduti a un pubblico proveniente da tutta Italia e anche dall’estero (il 3,8% dalla Germania, il 2,8% dall’Austria, l’1,5% dalla Svizzera). L’Arena, a capienza piena, ospitera’ ben 170.000 spettatori solo nei primi 15 giorni di programmazione e l’auspicio e’ di superare il mezzo milione di spettatori per gli eventi LIVE&TV del 2022, con una conseguente forte ricaduta economica per la citta’.

Oltre a prestigiosi nomi italiani – Claudio Baglioni (26 e 27 luglio), Eros Ramazzotti (20, 21, 23 e 24 settembre), Francesco De Gregori e Antonello Venditti (12 luglio), Ligabue (27, 29 e 30 settembre) – il calendario del 2022 riabbraccera’ grandi artisti internazionali, molti dei quali hanno scelto l’Anfiteatro come data unica o piu’ prestigiosa in Italia: tra questi Nick Cave (4 luglio), Gorillaz (5 luglio), Toto (25 luglio), Scorpions (23 maggio), Simple Minds (18 luglio), Mika (19 settembre) e Kiss (11 luglio). L’Arena, il prossimo 28 aprile, ospitera’ anche la prima data europea del tour dei Maneskin, andata sold out in pochi minuti.

Non mancheranno gli eventi televisivi: si inizia il 2 giugno con l’evento tributo Dallarenalucio, dedicato al grande Lucio Dalla, per arrivare a settembre con i Music Awards (9 e 10 settembre) e ad “Arena ’60 ’70 ’80 ’90” (12, 13 e 14 settembre) che, dopo il grande successo dello scorso anno, torna in Arena con la conduzione di Amadeus e una serata in piu’.