Comites Londra, in campo 4 liste. C’è anche Luigi Billè

Comites Londra, quattro liste in competizione tra loro: l’obiettivo, naturalmente, è vincere. Nei loro programmi, un po’ tutte promettono di intensificare i rapporti con le istituzioni diplomatico-consolari italiane; soprattutto per agevolare in qualche modo il lavoro del Consolato.

Eccole allora le liste. “Mani Unite”, capolista Alessandro Gaglione; “Insieme per cambiare”, capolista Federico Lago; “Movimento Italiano in Europa”, capolista Luigi Billè; “Moving Forward – Democrazia bene comune”, capolista Elena Remigi.

Luigi Billè, architetto, è al momento anche consigliere del CGIE – Consiglio Generale degli italiani all’estero.

Un grande in bocca al lupo a tutti.