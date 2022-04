Coca-Cola PizzaVillage@Home: nasce la pizza Bonaccini

Tutto pronto a Bologna dove, da domani a domenica 1° maggio, prenderà il via la terza tappa del Coca-Cola Pizza Village@Home. I pizzaioli napoletani pronti a sfornare la Pizza Bonaccini in risposta alla dichiarazione del presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ha rivendicato la miglior pizza al mondo, quella di un pizzaiolo di Scandiano in provincia Reggio Emilia. Fior di latte di Napoli, mortadella di Bologna, granella di pistacchio, pesto di pistacchio, scaglie di Parmigiano Reggiano e basilico, sono gli ingredienti della pizza realizzata dai maestri pizzaioli per celebrare un gemellaggio ma, allo stesso tempo, riaffermare la maternità del cibo partenopeo ed italiano più conosciuto e diffuso nel mondo.

Tornando all’appuntamento con la sua formula innovativa, che ripropone l’energia e il gusto dello storico appuntamento del Pizza Village di Napoli, trova nella sua unicità la possibilità di apprezzare contemporaneamente, sulla propria tavola, diverse pizze realizzate dai maestri pizzaioli che prepareranno i grandi classici della tradizione e proposte gourmet inedite, comodamente consegnate a casa grazie a Glovo, delivery partner dell’iniziativa.

Top player della tappa bolognese i maestri pizzaioli Pino Celio, pizzeria Lucignolo Bellapizza, con la sua Pizza Carbonara a modo mio (guanciale, rosso d’uovo, caciocavallo stagionato, stracciatella di bufala, basilico, olio Evo) e La tradizione (cornicione ripieno di ricotta; fior di latte, pomodoro San Marzano, ciccioli napoletani, pepe, basilico, olio Evo) e Antonino Falco, Antica Pizzeria Da Michele, che presenterà le sua specialità: Margherita (pomodoro San Marzano, fior di latte di Agerola, Olio di semi di soia, basilico e pecorino romano).

A concludere la pattuglia dei professionisti Davide Civitiello e Antonio Sorrentino, di Rossopomodoro, prepareranno le proposte Diavola a due pomodori (pomodoro Roma, datterino giallo, fior di latte di Agerola, salamino piccante, basilico, olio EVO) e la Rossopomodoro (provola affumicata, pomodoro San Marzano DOP, pomodoro piennolo del Vesuvio DOP, datterini gialli di Battipaglia, scaglie di cacioricotta stagionato, olio EVO), mentre Angioletto Tramontano, pizzeria O’Sarracin, porta le sue tipicità: Broccoli e Salsiccia (broccoli, salsiccia, fior di latte e olio Evo) e la Primavera (pomodorini, rucola, scaglie di grana, fior di latte e olio EVO).

La pre-sale, iniziata lunedì 25 si concluderà mercoledì 27 aprile (chiusura degli ordini alle ore 24), consentirà di prenotare, sull’APP di Glovo, una Pizza, con Special Box in omaggio, al prezzo promozionale di 5 euro, mentre durante i 4 giorni di evento il prezzo di acquisto sarà di 7 euro. La Special Box, che affiancherà la consegna delle pizze ordinate, sarà ricca di prodotti d’eccellenza in omaggio e per chi ordinerà almeno 4 pizze in arrivo un’ulteriore sorpresa.

Per il secondo anno consecutivo Coca-Cola conferma la sua partecipazione, in qualità di title sponsor, dell’edizione 2022: pizza e Coca-Cola è il binomio perfetto, una combinazione che mette tutti d’accordo, ideale per trascorrere un momento con gli amici o con la famiglia all’insegna del divertimento e convivialità.

Continua anche a Bologna la mission solidale, durante la quattro giorni saranno donate 1.000 pizze a Banco Alimentare per aiutare chi si trova in difficoltà. Il Charity Partner, che lotta contro lo spreco alimentare, opererà a fianco degli organizzatori ricevendo, a fine tappa, le materie prime inutilizzate. Sostiene l’iniziativa anche Coca-Cola che per ogni pizza venduta, donerà un contributo a Banco Alimentare consentendo di distribuire alimenti alle persone in difficoltà pari a un pasto (corrispondente a 500 gr di alimenti) attraverso le strutture caritative convenzionate.

L’evento, ideato e prodotto da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, trova il prezioso sostegno anche di Mulino Caputo (founding partner) da sempre supporter del progetto PizzaVillage e fornitore di un prodotto apprezzatissimo da tutti i migliori professionisti al mondo. Official partner: Lurisia, Birrificio Angelo Poretti, Latteria Sorrentina, Ciao-Il Pomodoro di Napoli, Caffè Kenon, Ricola, Amaro Montenegro, Infinity+. Technical partner PizzaMaster, delivery partner in esclusiva, Glovo.