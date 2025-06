“Serve una soluzione urgente per garantire il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) anche nei Comuni italiani per i cittadini AIRE, così da affiancare la rete consolare, che da sola non riesce a rispondere tempestivamente alla crescente domanda”. Così la deputata di Azione Federica Onori, segretaria in commissione Esteri.

“Ritenevo importante che la commissione Esteri ascoltasse il Comitato MobilitiamoCIE, nato a Stoccarda per affrontare questa problematica, e così è stato nella seduta di martedì 24 giugno.

Dopo una sentenza che ha superato i dubbi sollevati dal parere del Garante per la Privacy, non ci sono più ostacoli normativi.

Presenteremo degli emendamenti al provvedimento attualmente in discussione in commissione Esteri per sanare questa disparità e dare finalmente una risposta concreta ai cittadini residenti all’estero.

Il tempo stringe: dal 3 agosto 2026, i documenti non biometrici come la carta d’identità cartacea non saranno più validi in UE. Il rischio è che migliaia di cittadini restino senza un documento valido”, ha concluso Onori.