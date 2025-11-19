Oggi, in una conferenza stampa che si terrà alla Camera dei Deputati alle ore 19, il Movimento Associativo Italiani all’Estero presenta una proposta di legge che ripristina il diritto di acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza, garantendo un effettivo legame linguistico e culturale con l’Italia.

La proposta alla Camera è stata presentata dal deputato MAIE, On. Franco Tirelli.

“Si tratta – spiegano il presidente del MAIE Ricardo Merlo e il senatore Mario Borghese, vicepresidente e firmatario di un identico ddl al Senato – di una correzione del decreto legge 28 marzo 2025 n. 35 che ha introdotto limiti generazionali e territoriali al riconoscimento della cittadinanza per discendenza.

Il MAIE si è opposto al decreto 35 che crea penalizzazioni persino in una stessa famiglia e intende con questa proposta sanare un vulnus che colpisce un diritto fondamentale sacrosanto sancito dalla Costituzione“.