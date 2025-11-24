Vincenzo Arcobelli, membro del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) e Presidente Emerito della Confederazione Siciliani Nord America, in occasione di una breve visita a New York, ha incontrato i presidenti e i soci delle storiche Associazioni Concordia Partanna e Polizzi Generosa.

Durante l’incontro Arcobelli ha ringraziato i presenti per la calorosa accoglienza e ha illustrato la recente disposizione legislativa di luglio 2025 che ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana, spiegando requisiti e modalità per presentare la domanda.

“Sono ancora tanti i nostri connazionali che non conoscono questa importante opportunità resa possibile dall’attuale Governo”, ha dichiarato Arcobelli.

“È fondamentale diffondere in modo più capillare ed efficace questa informazione presso tutte le comunità italiane all’estero”.

L’incontro si è concluso con un proficuo scambio di idee e l’impegno comune a intensificare la comunicazione su temi di interesse per gli italiani residenti negli Stati Uniti.