Un cambio di prospettiva, più che una rivoluzione. Le recenti modifiche normative sulla cittadinanza italiana introducono un principio destinato a far discutere: il legame concreto con il Paese vale più della semplice discendenza.

“Le modifiche normative che definiscono il nuovo quadro della cittadinanza segnano una svolta silenziosa ma inarrestabile. Non si tratta di una riforma ideologica, né di una chiusura identitaria in senso classico. Piuttosto – si legge su Italia Oggi -, emerge una logica diversa: la cittadinanza non è più un automatismo ereditario, ma un rapporto che richiede continuità, presenza, in qualche misura partecipazione”.

A sottolinearlo è Andrea Molle, professore associato alla Chapman University in California, che evidenzia come il tema sia prima di tutto politico, ancora prima che giuridico.

Per anni, infatti, l’Italia ha mantenuto un sistema capace di generare cittadini “sulla carta”, spesso senza un reale rapporto con il territorio nazionale. La riforma interviene proprio su questo punto, cercando di riequilibrare il sistema attraverso criteri che valorizzano il legame effettivo con il Paese.

Non si tratta, secondo lo studioso, di un cambiamento radicale, ma piuttosto di una correzione di rotta, peraltro già avallata anche dalla Corte Costituzionale. Un aggiustamento che, tuttavia, apre nuovi interrogativi e possibili criticità.

Il dibattito resta quindi aperto: tra identità, diritti e appartenenza, la cittadinanza si conferma uno dei temi più delicati e centrali nel rapporto tra Italia e comunità nel mondo.