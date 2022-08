CATANIA | Cittadina dominicana tenta di uccidere l’ex e la moglie: arrestata

Avrebbe accoltellato l’ex e la moglie di quest’ultimo per gelosia, adesso è in arresto. Protagonista una cittadina dominicana di 37 anni, Ismaela Payano Pichardo, che è stata individuata dalla polizia di Catania. La donna dovrà rispondere di tentato duplice omicidio e porto abusivo di arma da taglio.

L’episodio risale al 31 luglio, quando la coppia di coniugi connazionali della donna è stata aggredita nel parcheggio di un locale.

Alla base del gesto ci sarebbe la gelosia maturata in ragione di una vecchia relazione tra l’uomo e Payano Pichardo. Il primo fendente è stato scagliato contro la nuova compagna dell’uomo, che a sua volta è stato poi accoltellato allo stomaco.

La Procura di Catania, che ha coordinato le indagini della squadra mobile, non ha dubbi: “È stata proprio Payano Pichardo l’autrice dell’aggressione per il risentimento scatenato in lei dalla fine della sua relazione”, si legge in una nota degli inquirenti. La donna ora si trova in carcere.