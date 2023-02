Carnevale a Roma

Tanti appuntamenti per trascorrere le giornate carnevalesche in allegria, divertendosi in compagnia di amici. I bambini sono già pronti con le mascherine, i coriandoli e le stelle filanti ad invadere piazze e strade. I festeggiamenti ricorderanno anche le maschere più tipiche della romanità, come Rugantino, Meo Patacca, Don Pasquale e il generale Mannaggia. E non mancherà l’aspetto gastronomico del Carnevale: i favolosi dolcetti tutti da gustare, come i bignè di San Giuseppe, fritti o al forno, le buonissime frappe romane, le castagnole, i crostoli e i cenci. Una vera e propria delizia per i palati di grandi e piccini.

Le date principali sono giovedì 16 febbraio che sarà Giovedì grasso, il 19 febbraio che sarà la domenica di Carnevale, infine il 21 febbraio che si festeggerà Martedì Grasso. Il Pincio, uno dei luoghi più caratteristici di Roma propone a bambini, ragazzi e adulti un evento insolito per festeggiare il Carnevale: tutti sui pattini! Il ritrovo è per la domenica, in piazzale dei Martiri, 1 (ponte del Pincio) per un allegro giro sui pattini, con corteo di trombe e trombette, coriandoli e stelle filanti. La pattinata prevede la partecipazione di pattinatori esperti ma anche di principianti.

Appuntamento domenica 19 febbraio, alle ore 11, presso l’Auditorium Parco della Musica, in viale de Coubertin, alla Sala Sinopoli con La tarantella del Carnevale. Una maxi festa per bimbi e adulti, con la partecipazione di maschere e danzatori tradizionali che animeranno la giornata con vorticose e coinvolgenti tarantelle in un mega concerto. Seguirà la parata mascherata alle ore 13 negli spazi all’aperto dell’Auditorium, con la partecipazione delle maschere tradizionali.

Non mancherà neanche il Carnevale a quattro zampe per i nostri amici bau e micio. L’associazione Quintomondo Animalisti Volontari Onlus dà appuntamento a domenica 12 febbraio alle Terrazze di Casalpalocco, in via di Casalpalocco, 126, con tanti stand dedicati ai nostri animali del cuore. Una giornata spensierata da festeggiare insieme ai nostri amici pelosetti.