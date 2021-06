Carè (Pd): “Importante il ruolo delle Camere di Commercio italiane nel mondo”

“Nell'incontro nella sede di Assocamere è stato ribadito l'importante ruolo che anche durante questa pandemia svolge il sistema camerale per le nostre Pmi sui mercati internazionali"

L’On. Nicola Carà, Pd, eletto all’estero e residente in Australia, dopo l’incontro nella sede di Assocamere ha detto: “Incontro proficuo per parlare di Camere di Commercio italiane all’estero e dei nuovi filoni di lavoro su sostenibilita’ e digitale con il nuovo segretario generale di Assocamerestero Domenico Mauriello, nonche’ dello stato di salute delle imprese italiane dopo il Covid, con Gaetano Fausto Esposito, neo direttore del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne. Nell’incontro – ha concluso Carè – e’ stato ribadito l’importante ruolo che anche durante questa pandemia svolge il sistema camerale per le nostre Pmi sui mercati internazionali”.