Sara’ Rocco Hunt il protagonista del “Capodanno Stai a Reggio Calabria” organizzato dal Comune e dalla Citta’ metropolitana di Reggio Calabria in partnership con Radio 105.

L’evento, gratuito, si terra’ il prossimo 31 dicembre in Piazza Indipendenza dove, a partire dalle 23, si avvicenderanno sul palco, oltre al popolare rapper campano, anche artisti emergenti come Yosef Mydrama, Enula e Simo.

In programma, inoltre, il dj set con Roby Giordana.

A condurre la serata saranno le speaker radiofoniche Camilla Ghini e Manola Moslehi.

I dettagli del Capodanno reggino sono stati illustrati, in una conferenza stampa tenutasi nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, dal sindaco Giuseppe Falcomata’, dal vicesindaco della Citta’ metropolitana Carmelo Versace, dall’assessore comunale alla Programmazione Carmelo Romeo, affiancati proprio da Camilla Ghini di Radio 105.

Secondo l’assessore Romeo, grazie alla sinergia con la Città metropolitana, Reggio Calabria si appresta a vivere un evento che “portera’ la citta’ nuovamente alla ribalta nazionale”.

Anche Versace ha messo in risalto la sinergia istituzionale tra i due enti sfociata in una programmazione “che prova ad alzare sempre di piu’ l’asticella riuscendo anche a diversificare l’offerta culturale per coprire un target sempre piu’ ampio e destagionalizzare il turismo”.

Camilla Ghini si e’ soffermata sul profilo di coloro che accompagneranno reggini e visitatori nel nuovo anno a suon di musica, artisti “giovani e talentuosi” da un lato e, dall’altro, “un artista completo che coinvolge varie generazioni e che terra’ tutti incollati in piazza”.