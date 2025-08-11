L’educazione è il primo investimento sulla nostra comunità nel mondo. Per questo Vincenzo Odoguardi, Vice Presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero –, ha sostenuto le Borse di Studio CIBPA 2025 a Toronto, un’iniziativa che premia il merito dei giovani e rafforza il legame con la comunità italo-canadese.

Nell’edizione 2025 sono stati riconosciuti 21 studenti per risultati accademici, leadership e dedizione.

La CIBPA Education Foundation ha inoltre superato la soglia dei 2 milioni di dollari complessivi erogati in borse: un traguardo che dimostra l’impatto concreto di un sostegno continuativo all’istruzione.

Il contributo di Odoguardi – offerto a distanza – si inserisce in una visione chiara: aiutare i giovani di origine italiana nel mondo a crescere come cittadini, professionisti e futuri leader della comunità. È un impegno costante e discreto, orientato ai risultati e al bene comune.

Un ringraziamento va alla CIBPA Education Foundation, a CIBPA Toronto e a tutti i partner che, con visione e continuità, rendono possibili queste opportunità per la prossima generazione.