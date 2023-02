CANADA | Italiani all’estero, Francesco Bisignano nuovo coordinatore del MAIE a Toronto

Parla il neo coordinatore: “Sono molto felice di entrare a far parte della grande famiglia del Movimento Associativo Italiani all’Estero. Non vedo l’ora di mettermi all’opera, per dare risposte concrete alla comunità, che da troppo tempo ormai si sente trascurata”

Francesco Bisignano è il nuovo coordinatore del MAIE a Toronto, Canada. Imprenditore di grande successo, opera nel settore della ristorazione: sua è la catena di ristoranti italiani più conosciuta e apprezzata in città. Con il proprio gruppo imprenditoriale, è anche proprietario di diverse gelaterie. Apprezzato da tutti coloro che lo conoscono, Francesco è considerato da chiunque un ambasciatore del made in Italy in terra canadese.

“Sono molto felice di entrare a far parte della grande famiglia del Movimento Associativo Italiani all’Estero, come italiano nel mondo mi riconosco in pieno nei valori, nelle idee e nei progetti che il MAIE ha portato avanti nel corso degli anni”, commenta Bisignano, che poi aggiunge: “Non vedo l’ora di mettermi all’opera, in modo tale da creare anche a Toronto un network MAIE forte e organizzato, capace di poter dare risposte concrete alla comunità, che da troppo tempo ormai si sente trascurata”, conclude.

Soddisfatto Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE: “Conosco Francesco Bisignano e ne apprezzo le sue qualità umane e imprenditoriali. Sono convinto che saprà dare il suo prezioso contributo al Movimento, nell’interesse soprattutto della comunità italiana di Toronto. Buon lavoro Francesco, anche a nome del presidente del MAIE Ricardo Merlo”, conclude Odoguardi.