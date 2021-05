CALCIO IN TV | Serie A, la Rai conferma: niente diritti per gli italiani all’estero

Ne abbiamo parlato nelle ultime settimane: La Giostra del Gol, trasmissione di Rai Italia seguita da milioni di italiani in tutto il mondo, rischia la definitiva chiusura. Se fosse così, sarebbe davvero un colpo molto duro alla programmazione del servizio pubblico per le comunità italiane oltre confine.

Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, su Facebook scrive: “Rispondendo alla mia interrogazione, la Rai conferma il mancato acquisto dei diritti esteri per le partite di Serie A, con la conseguenza che gli italiani all’estero non potranno più seguire il campionato di calcio su Rai Italia, come hanno potuto fare fino ad oggi”. Per l’onorevole di tratta di “un grave disservizio che mette a rischio anche l’applicazione del Contratto di Servizio. La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali intervenga, metta attorno a un tavolo Rai e Lega Calcio per trovare una soluzione”.

“Tra i principi cui la Rai deve attenersi, secondo quanto riportato dal Contratto di Servizio all’articolo 2, c’è anche l’informazione rivolta alla ‘collettività nazionale anche all’estero’: il governo – conclude Anzaldi – vigili affinché questa prescrizione venga rispettata”.