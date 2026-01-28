Il Consolato Generale d’Italia a San Paolo ha registrato nel 2025 un record storico di iscrizioni all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), confermandosi uno degli uffici consolari più attivi e sollecitati della rete diplomatica italiana nel mondo. Nell’arco dell’anno sono stati infatti circa 53.000 i nuovi iscritti, un dato senza precedenti nel confronto con le altre sedi consolari.

Con questo incremento, il numero complessivo dei cittadini italiani iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare di San Paolo ha raggiunto quota 390.038 persone, segnando una crescita di circa il 47% negli ultimi cinque anni. Un aumento che testimonia la vitalità della comunità italiana in Brasile e, in particolare, nello Stato di San Paolo.

Secondo quanto dichiarato dal console generale Domenico Fornara, uno dei principali fattori che ha determinato l’impennata delle iscrizioni è la recente normativa sulla trasmissione della cittadinanza italiana per ius sanguinis. In particolare, è stato fissato al 31 maggio 2026 il termine entro il quale i genitori devono presentare la dichiarazione di volontà per l’acquisizione della cittadinanza dei figli minorenni nati all’estero prima del 25 maggio 2025. Una scadenza che ha accelerato in modo significativo le procedure di registrazione.

L’aumento delle iscrizioni si riflette anche sul volume dei servizi consolari erogati. Nel corso del 2025, il Consolato di San Paolo ha emesso 39.571 passaporti e 2.234 visti di lavoro, numeri che confermano l’intensa attività dell’ufficio e il forte legame tra Italia e Brasile sul piano umano, professionale ed economico.

Per far fronte alla crescente domanda di servizi, il Consolato Generale sta avviando una riorganizzazione interna della propria struttura, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e ridurre i tempi di risposta, in un contesto caratterizzato da un flusso sempre più elevato di richieste da parte dei cittadini italiani e italo-brasiliani.