“Interrogazione al MAECI per tutelare il bene, garantirne l’uso culturale ed evitare esiti speculativi”

L’On. Fabio Porta, deputato del PD eletto in America Meridionale, ha depositato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sulla messa in vendita della Casa d’Italia di Salvador (Bahia), bene tutelato di alto valore storico-culturale.

L’atto chiede al Governo se sia a conoscenza dei termini della procedura e delle implicazioni per il patrimonio e la comunità italo brasiliana; se intenda attivare, tramite Ambasciata e Consolato, un tavolo con le autorità brasiliane e con la proprietà per garantire preservazione integrale e continuità d’uso culturale.

Se ritenga opportuno, inoltre, promuovere clausole vincolanti che scongiurino esiti meramente speculativi con adeguati presidi di monitoraggio; se valuti strumenti di cooperazione e partenariati per una gestione sostenibile in linea con la diplomazia culturale italiana; e se possa riferire sui contatti con la collettività locale e sugli esiti delle interlocuzioni già avviate.

“Difendere la Casa d’Italia di Salvador – ha dichiarato l’on. Porta – significa difendere la memoria e il futuro della nostra comunità: chiediamo che ogni scelta escluda la speculazione e garantisca tutela integrale e uso culturale pubblico”.