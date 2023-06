BRASILE | Al via il test per la settimana lavorativa di 4 giorni

La possibilità di una settimana lavorativa di soli quattro giorni sarà testata anche in Brasile a partire da novembre, dopo tre mesi di riunioni con le aziende potenzialmente interessate.

Il modello – già sperimentato nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Spagna, in Australia e in altre nazioni – sarà messo in pratica nel Paese sudamericano attraverso una partnership tra la società di consulenza Reconnect Happiness e l’organizzazione 4 Day Week Global.

Il progetto sostiene che, con il “ridisegno” della settimana lavorativa, è possibile fare leva sulla qualità della vita dei dipendenti e, allo stesso tempo, aumentare la produttività delle aziende.

“L’idea del progetto pilota è che i dipendenti riprogettino il proprio lavoro per essere più produttivi in meno tempo”, ha spiegato a Cnn Brasil la fondatrice di Reconnect, Renata Rivetti.