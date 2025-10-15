Presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino si è svolto un importante momento di confronto dedicato al benessere psicologico degli italiani residenti in Germania, con particolare attenzione alle sfide legate alla vita tra più culture e contesti sociali.

L’incontro, intitolato “Promuovere il benessere psicologico degli italiani in Germania”, è stato organizzato dall’Ambasciata d’Italia in collaborazione con il Comites di Berlino, nell’ambito del progetto “Traiettorie in Europa”, sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

L’evento ha offerto uno spazio di riflessione e dialogo su un tema di crescente rilevanza per la comunità italiana all’estero: l’equilibrio emotivo e l’adattamento culturale nelle esperienze di mobilità internazionale ed espatrio.

Tra i relatori sono intervenuti esperti di psicologia d’espatrio, tra cui Anna Pisterzi e Giona Chiovetto di Transiti.net – Psicologia d’Espatrio, Giulia Borrello di Salutare e.V. e la psichiatra Luciana Degano-Kieser, già commissario del Land Berlino per la psichiatria e le tossicodipendenze.

Le loro testimonianze hanno offerto strumenti e prospettive per rafforzare il benessere mentale e la resilienza dei connazionali che vivono fuori dall’Italia.

Il presidente del Comites di Berlino, Federico Quadrelli, ha moderato l’incontro, mentre l’ambasciatore Fabrizio Bucci ha aperto i lavori con un saluto istituzionale.

Al termine, il Comites di Berlino ha ringraziato l’Ambasciata e tutte le professioniste e i professionisti intervenuti per il contributo di alto valore umano e scientifico, che ha permesso di approfondire un tema centrale per la qualità della vita degli italiani in Germania.

Con iniziative di questo tipo, il Comites di Berlino ribadisce il proprio impegno nel promuovere il benessere, la coesione e la partecipazione della comunità italiana, in stretta sinergia con le istituzioni e le realtà associative locali.