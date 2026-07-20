Quando si parla dei rapporti tra Italia e Germania si citano spesso gli scambi commerciali, la cooperazione politica e il ruolo svolto dai due Paesi nell’Unione europea. Eppure esiste un patrimonio ancora più importante: gli italotedeschi.

Da oltre sessant’anni rappresentano il legame umano più profondo tra Italia e Germania. Sono milioni di persone che vivono, lavorano, studiano e costruiscono il proprio futuro tra i due Paesi, contribuendo ogni giorno a rafforzarne i rapporti economici, culturali e sociali.

La prima generazione arrivò con il desiderio di costruirsi una vita migliore. Con il proprio lavoro contribuì in modo determinante alla ricostruzione e allo sviluppo della Germania del dopoguerra. Le generazioni successive hanno ampliato questo contributo, affermandosi come imprenditori, medici, insegnanti, ricercatori, tecnici, artisti e professionisti.

Gli italotedeschi conoscono entrambe le lingue, comprendono entrambe le culture e sanno trasformare le differenze in opportunità. Sono il ponte naturale tra due nazioni che, insieme, rappresentano uno dei motori economici e culturali dell’Europa.

Eppure il loro ruolo è ancora poco riconosciuto. Mentre i rappresentanti politici di molti Paesi visitano regolarmente le proprie comunità all’estero, incontrano i loro connazionali e li considerano una risorsa strategica per rafforzare i rapporti con il Paese ospitante, la comunità italiana in Germania ha raramente ricevuto la stessa attenzione da parte delle istituzioni italiane. Una presenza così numerosa e qualificata meriterebbe di essere ascoltata e coinvolta con maggiore continuità.

L’Italia dovrebbe guardare agli italotedeschi non soltanto come ai figli dell’emigrazione, ma anche come a una risorsa strategica. Gli italotedeschi favoriscono gli investimenti, sostengono le imprese italiane che vogliono entrare nel mercato tedesco, promuovono la lingua e la cultura italiana e rafforzano la collaborazione nei settori della scuola, della ricerca e dell’innovazione.

Anche la Germania ha tutto l’interesse a valorizzare questa comunità, che da decenni contribuisce alla sua crescita economica e sociale, dimostrando come l’integrazione possa diventare una storia di successo.

In un tempo in cui l’Europa è chiamata ad affrontare grandi sfide, gli italotedeschi rappresentano un esempio concreto di convivenza, collaborazione e integrazione. Riconoscere il loro ruolo significa investire in un futuro in cui i ponti tra i popoli valgono più delle distanze che li separano.