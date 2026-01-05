L’Associazione Bellunesi nel Mondo piange la scomparsa di Antonio Campigotto, venuto a mancare improvvisamente all’età di 85 anni nella sua casa di Arina, frazione di Lamon.

Originario proprio di Lamon, Antonio era emigrato giovanissimo in Svizzera, stabilendosi a Zurigo, dove ha lavorato in fabbrica fino al pensionamento.

Durante quegli anni ha mantenuto un legame forte e costante con le sue radici, impegnandosi attivamente nella Famiglia Bellunese di Zurigo, con cui ha organizzato momenti di incontro e iniziative per la comunità italiana residente.

Rientrato circa dieci anni fa ad Arina, non aveva mai smesso il suo impegno sociale, parrocchiale e associativo.

Sempre vicino alla Famiglia Ex Emigranti di Arina-Lamon, Antonio – come ricorda una nota dei Bellunesi nel Mondo – non ha mai fatto mancare il proprio contributo per mantenere vivi i legami, le tradizioni e la memoria dell’emigrazione tra chi è rimasto e chi è partito.

Commosso il ricordo di Ornella Noventa, presidente della Famiglia Ex Emigranti di Lamon-Arina: “Antonio lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. Il suo sorriso, la saggezza con cui affrontava la vita e la sua capacità di rendere speciale ogni incontro rimarranno per sempre nei nostri ricordi”.

Anche Oscar De Bona, presidente dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, ha voluto esprimere il proprio cordoglio: “Antonio era un vero signore, elegante nei modi e nei gesti. Un esempio per tutti noi, con un grande amore per la sua Arina e un impegno costante per la nostra Associazione e per il mondo dell’emigrazione”.

I funerali si terranno mercoledì 7 gennaio alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Arina.