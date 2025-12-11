Attesissimi, come ogni anno, i suggerimenti dagli specialisti della prima infanzia per un Natale sereno e sicuro.

Ecco i consigli degli esperti della prima infanzia del progetto Le Buone Abitudini:

Valorizzare l’attesa. Per ridurre lo stress che può essere generato dall’attesa accompagniamo i bambini al Natale con un percorso di avvicinamento (ad esempio il calendario dell’avvento).

I dolci di Natale sì, ma con intelligenza e moderazione! Moderiamo i dolcetti ai pasti principali e ricordiamo di lavare i dentini o pulire le gengive.

Attività fisica: stare all’aria aperta. Stiamo all’aria aperta vestiti bene anche se fa freddo! L’esposizione alla natura favorisce lo sviluppo cognitivo e stimola l’intelligenza.

Sulla neve facendo attenzione. Nel periodo di Natale si riscontrano molti più accessi al pronto soccorso per traumi causati da sport sulla neve, come lo sci, o da cadute sul ghiaccio. Le acquisizioni motorie non sono uguali per tutti, si deve rispettare ogni bambino accompagnandolo nei giusti movimenti.

Lo spazzolino non va in vacanza! Lavarsi i denti almeno due volte al giorno è d’obbligo anche durante le feste!

Mantenere stabile la routine della nanna. Anche durante i periodi più movimentati, è importante non scombussolare troppo gli orari abituali e rispettare il più possibile i tempi del sonno.

Scegliere con molta cura i giocattoli. I giochi devono essere adatti all’età del bambino, così da evitare rischi come l’ingestione o l’inalazione di pezzi troppo piccoli. Da escludere i prodotti inferiori ai 3,5 cm, quelli appuntiti, taglienti o collegabili alla corrente elettrica. Se in casa ci sono fratelli di età diversa, è bene controllare che i giochi del più grande non finiscano nelle mani del piccolo. Verificare la presenza del marchio CE, che certifica sicurezza e qualità nella produzione.

Un albero natalizio sicuro per i più piccoli. L’estetica è importante, ma prima di tutto l’albero deve essere sicuro e a prova di bambino. Evitare decorazioni di dimensioni ridotte che potrebbero essere ingerite o inalate, e assicurarsi che tutte le palline e il puntale siano ben fissati per evitare incidenti.

Le Buone Abitudini è una campagna creata nel 2023 da Acamar Films, la casa di produzione di Bing, la serie animata più amata dai bambini e dalle bambine in età prescolare con 10 miliardi di visualizzazioni su YouTube, Società Italiana di Pediatria, Assonidi e Arkè OdV – Un Dentista per Amico per promuovere buone pratiche per la crescita sana e serena dei bambini.

Per la prima volta in Italia, oltre 11 mila pediatri, circa 400 strutture tra Asili Nido e Scuole dell’Infanzia e centinaia di migliaia di famiglie con bambini in età 0-6 sono stati coinvolti in un grande progetto di sensibilizzazione su argomenti quali la nutrizione, l’importanza del gioco all’aria aperta, le principali regole di igiene e cura del bambino, l’importanza del sonno, la paura dei dottori e degli ospedali, la gestione delle emozioni e molti altri.

