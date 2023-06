AUSTRALIA | Jacopo Martino morto in un’incidente d’auto, aveva 23 anni

Jacopo Martini, 23 anni di Sarnonico, in Trentino, è morto in Australia, in uno scontro ad alta velocità tra due auto. Ferito Luca Calliari, 24 anni, di Romeno, che si trova in gravi condizioni in ospedale. L’incidente è accaduto a Perth. Il fratello di Jacopo, Giuseppe, non era salito in auto perché aveva preferito riposarsi.

La famiglia, con l’aiuto dei carabinieri della compagnia di Cles, sta cercando di informarsi sull’accaduto mantenendosi in contatto con il consolato australiano.

I giovani trentini si erano trasferiti a gennaio nella città australiana per un’esperienza lavorativa.