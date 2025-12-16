“Il Circolo del Partito Democratico di Sydney esprime il più profondo sgomento e la più piena solidarietà alla comunità ebraica australiana, colpita dal vile attentato terroristico avvenuto durante la celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach. Ci stringiamo con profondo cordoglio attorno alle famiglie e ai cari delle vittime e dei feriti”. E’ quanto si legge in una nota.

“Condanniamo con assoluta fermezza l’antisemitismo, il fanatismo religioso e ogni ideologia di odio che miri a dividere le nostre società.

L’Australia, come l’Italia e tutte le democrazie mature, si fonda su valori di libertà, pluralismo, convivenza e rispetto reciproco. Insieme dobbiamo difendere questi valori da ogni tentativo di minaccia o sovversione.

Il Circolo del PD di Sydney continuerà a lavorare per promuovere una società aperta, inclusiva e solidale”, conclude il comunicato.